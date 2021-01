Verwirrung um schwangere Prinzessin Eugenie

Royal-Biograf Omid Scobie, Autor des Buches "Finding Freedom", behauptet, Williams und Harrys Cousine und ihr Ehemann seien vor Weihnachten in die Royal Lodge in Windsor eingezogen, nachdem sie nur sechs Wochen in Harrys und Meghans ehemaligem Haus verbracht hätten.

In der neuesten Folge von Scobies Podcast "The HeirPod" sagte Maggie Rulli, Korrespondentin von ABC News London: "Wir haben vor einigen Wochen in den Nachrichten etwas darüber gesehen, dass Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank in das Frogmore Cottage gezogen sind."