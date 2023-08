Verstummt, aber nicht vergessen: Whitney Houston wäre jetzt 60 Jahre alt

Geweint um sie haben viele, als die große Pop-Diva am 19. Februar 2012 in einem silbernen Sarg zu Grabe getragen wurde. Dort, wo alles begann, in ihrer Heimatstadt Newark, wo sie schon als Kind in der New Hope Baptist Church im Gospelchor gesungen hat.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Whitney": Das Leben und Leiden von Whitney Houston

„Whitney kehrt heute zurück nach Hause, an den Platz, wo alles begann. Ich fordere uns alle auf, alle im Land und auf der ganzen Welt, unsere Tränen zu trocknen und unsere Trauer hinter uns zu lassen – und vielleicht auch unsere Wut – lange genug, um uns an das Wunder Whitney zu erinnern“, so Schauspieler Kevin Costner (68), mit dem der Popstar gemeinsam im Filmhit „Bodyguard“ (1992) gespielt hat, in seiner berührenden Trauerrede.