Geheime Geliebte von Whitney Houston äußert sich erstmals

Seit Jahren, wenn nicht mittlerweile Jahrzehnten, rankten sich Gerüchte um Whitney Houstons Bisexualität. Obwohl die Sängerin diese selbst nie bestätigen konnte oder wollte, ist anzunehmen, dass sie über zwanzig Jahre hinweg eine Beziehung mit ihrer Assistentin Robyn Crawford führte. Ihr Ex-Mann Bobby Brown bestätigte die Spekulationen 2016.

Nun äußert sich erstmals Crawford selbst, die die Gerüchte in den sieben Jahren seit dem Tod der Soul-Diva zuvor nie kommentierte. Das Enthüllungsbuch "A Song For You - My Life With Whitney Houston", soll das nun ändern.

Kindheitsfreundinnen