Versteckspiel beendet: Felicitas Woll & Benjamin Piwko haben eine Tochter

Felicitas Woll wurde 1980 in Vöhl-Harbshausen, einem kleinen Dorf am Edersee geboren. Sie wuchs in einer Großfamilie auf. Ihre Mutter zog neben vier eigenen noch vier weitere angenommene Kinder groß. Im Alter von 18 Jahren machte Woll eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und wurde in einer Diskothek von ihrem zukünftigen Agenten entdeckt. Es folgten Auftritte in Fernsehserien, 1999 auch eine Hauptrolle in der chinesischen TV-Serie "True Love Is Invisible". 2001 war sie in der Komödie "Mädchen, Mädchen" zum ersten Mal im Kino zu sehen. Heute lebt Woll in Nordhessen.

Benjamin Piwko wirkte zuletzt unter anderem in der Tanzshow "Let's Dance" mit. Wie lange die beiden zusammen sind, ist unklar. Fest steht: Bereits vor Jahren kamen erste Gerüchte über eine Verbindung auf - damals war Piwko offiziell aber noch verheiratet.