Prinz Louis: Herzogin Kate veröffentlicht Foto zum 3. Geburtstag nach Trauerzeit um Philip

Auf dem Schnappschuss strahlt Louis auf einem roten Laufrad sitzend seiner Mama entgegen - die das Bild auch aufgenommen hat. Der junge Prinz besucht die Londoner Willcocks Nursery School, in die auch seine große Schwester Prinzessin Charlotte gegangen ist. Der Kindergarten befindet sich in der Nähe der Thomas's-Battersea-Schule, in der Charlotte und Bruder George unterrichtet werden.