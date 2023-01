Wie ein Versöhnungstreffen von Prinz Harry & König Charles ablaufen müsste

Nach einem tagelangen Feuerwerk der Vorwürfe Prinz Harrys (38) gegen die Royals in Interviews und in seiner Autobiografie hat es am Wochenende Anzeichen für eine mögliche künftige Annäherung gegeben. Harry wolle mit seinem Vater, König Charles III, und seinem Bruder, Prinz William (40), ein "vernünftiges" Gespräch führen, sagte er dem britischen Telegraph in einem Exklusiv-Interview.

Harry wünscht sich Entschuldigung