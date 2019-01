Versöhnung? Meghans Bruder lädt sie und Harry zur Hochzeit ein

"Ich dachte, er sei komplett verrückt", sagte Darlene.

Meghans Bruder fügte hinzu: "Ich erinnere mich daran sehr gut - Meghan und Harry waren gerade zusammengekommen und ich erwähnte es ihr gegenüber und sie sah mich an und sagte 'Ja, wer ist dieser Typ? Genau! Er ist verrückt.' Aber es war am Ende sehr schön und seitdem hatten wir eine sehr gute Zeit. Wir hatten Hochs und Tiefs, aber wir haben es bisher so weit geschafft."

Ob Herzogin Meghan und Prinz Harry tatsächlich zu der Hochzeit kommen werden, ist allerdings fraglich. Immerhin hat sich auch Thomas Markle Jr. in der Vergangenheit abfällig über seine berühmte Schwester geäußert und sie unter anderem als "stumpfsinnig und oberflächlich" bezeichnet.