Verlobungs-Gerüchte um Cara Delevingne und Ashley Benson

Delevingne: "Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist"

Anfang Juli bekam Delevingne den Hero Award verliehen. Damit wurde der Einsatz des Models für das "The Trevor Project" geehrt, die sich der Mission verschreibt, Suizide bei jugendlichen Mitgliedern der LGBTQ-Szene zu verhindern. Delevingne bedankte sich damals bei Benson für ihre Unterstützung.

"Ich habe einer anderen sehr besonderen Frau in diesem Raum zu danken. Du weißt, wer du bist", sagte das Model. Sie fuhr fort: "Sie ist eine der Personen, die mir helfen, mich selbst zu lieben, wenn ich es am meisten brauche und ich habe das wirklich gebraucht. Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist und wie man sie annehmen kann, was viel schwieriger ist, als ich gedacht habe", so Delevingne.