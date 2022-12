Verlobung bei Cher? Sie bekam zu Weihnachten einen Diamantring

Im November zeigte sich Pop-Ikone Cher (76) erstmals mit dem 36-jährigen Musikmanager Alexander Edwards Hand in Hand beim Verlassen eines Restaurants in West Hollywood.

Unter dem Christbaum fand die Sängerin dann einen funkelnden und glitzernden Diamantring. Und schon brodelt die Gerüchteküche. Haben sich die beiden etwa verlobt?

Cher bleibt da etwas kryptisch: "Es braucht keine Worte...", schreibt sie zu dem Bild auf Twitter. In einem zweiten Post rudert sie dann ein wenig zurück: "Ich habe das gepostet, weil seine Nägel so cool sind. Das Foto zeigt die Hände ihrer großen Liebe und die Nägel sind in coolem Design (schwarz mit grünen Flammen) lackiert.