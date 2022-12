Superstar Cher trauert um ihre Mama Georgia Holt

Georgia Holt war früher selbst Sängerin. "Mama hat mir und meiner Schwester niemals Ratschläge gegeben. Sie wusste, dass wir nie darauf hören würden. Dafür haben wir durch sie über das Leben gelernt, in dem wir ihren Geschichten gelauscht haben. Über alles, was sie falsch und was sie richtig gemacht hatte“, erzählte Cher einmal im Interview mit dem Magazin "People".

"Dear Mom, Love Cher" heißt die Dokumentation, die Cher ihrer Mutter gewidmet hat. Darin würdigt Regisseur P. David Ebersole die ungewöhnliche Mutter des Weltstars, die sechs Mal verheiratet war und ihre Kinder doch weitgehend allein großzog.