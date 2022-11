Altersunterschied von 40 Jahren - Cher: "Liebe kennt keine Zahlen"

Zudem ver√∂ffentlichte Cher am Sonntag ein Foto Edwards auf Twitter, das sie mit seinem Vornamen und einem roten Herzen kommentierte. Laut dem US-People-Magazin hat Cher in einem inzwischen gel√∂schten Tweet offenbar auch den Altersunterschied von 40 Jahren thematisiert. "Liebe kennte keine Zahlen", habe sie demnach gepostet. Dazu schrieb sie ein Zitat des verstorbenen buddhistischen Autors Sogyal Rinpoche. "Rinpoche sagte zu mir: 'Manche Leute treffen sich, andere erkennen sich'", so Cher. In einem anderen Tweet meint sie: "Ich verteidige uns nicht. Hasser werden hassen ‚Ķ F√ľr sie spielt es keine Rolle, dass wir gl√ľcklich sind und niemanden damit bel√§stigen." Offiziell und eindeutig best√§tigt wurde die vermeintliche Beziehung zwischen Cher und Edwards von beiden bislang nicht.