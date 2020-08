Val Kilmer: Seltenes Interview über Dreharbeiten nach Krebserkrankung

Den Krebs habe er schnell überwunden. Der operative Eingriff an der Luftröhre helfe ihm nun beim Atmen, sagte der Schauspieler vor einigen Wochen in der TV-Show Good Morning America. Er vermisse aber seine alte Stimme. Damals habe er nicht wie ein Pirat lachen müssen, witzelte Kilmer.

Kilmer, der durch Filme wie "Top Gun" (1986), "The Doors" (1991) und "Batman Forever" (1995) berühmt wurde, kehrt aber schon bald in die Kinos zurück. Am 7. August startet in den USA sein neuer Streifen "Paydirt", in dem auch seine 28-jährige Tochter Mercedes zu sehen ist. Der Alltag am Set sei nun herausfordernd, aber nach wie vor möglich: "Es ist wie jede andere Sprache oder jeder andere Dialekt", so der Schauspieler. "Man muss einen Weg, zu kommunizieren, finden", erklärt er jetzt im Interview mit Today.