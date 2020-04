Val Kilmer und die Frauen - seine Affären und großen Lieben

Volle Lippen, spitzbübisches Lächeln – Val Kilmer („Top Gun“, „ The Doors“, „Der Geist und die Dunkelheit“) galt in den 1980ern und 1990ern als der Frauenschwarm Hollywoods. Ab den späten 1990er Jahren bekam er aber ob seines angeblich doch eher schwierigen Charakters kaum noch Hauptrollen.

2016 outete sein Freund Michael Douglas (75) Kilmers Kehlkopfkrebserkrankung. Nach Chemotherapie und einem Luftröhrenschnitt geht es dem 60-Jährigen aber wieder gut, wie er in einem Interview mit „Good Morning America“ erzählte. Er vermisse nur sehr seine frühere Stimme.

„Ich fühle mich viel besser, als ich mich anhöre, es geht mir wunderbar“, meint Val Kilmer.

Er stand sogar mit Tom Cruise (57) für eine Fortsetzung von „Top Gun“ vor der Kamera. Der Dreh sei für ihn sehr emotional gewesen.

Kilmer veröffentlichte jetzt auch seine Memoiren. In der Biografie „I’m Your Huckleberry“ schreibt er unter anderem auch über seine Affären und große Lieben.

So wird Sängerin Cher (73) immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben. Die beiden waren in den 1980ern über ein Jahr liiert. Bis heute sind sie befreundet. 2015 ließ sie ihn in ihr Gästehaus ziehen und stand ihm bei seiner Krebserkrankung bei.