Uschi Glas:„Ich bin dankbar, dass ich älter werden darf“

Privat würde sich Glas über diesen Modestil aber nicht drübertrauen. „Es ist wunderbar in unserem Beruf, dass man da in so eine Figur hineinschlüpfen, das ausleben und genießen kann. Ich habe mich jeden Tag gefreut, wenn ich in die Kostüme schlüpfen durfte. Und wenn der Film zu Ende ist, dann kehre ich wieder in mein normales Leben zurück.“

Langweilig wird ihr auch in Zukunft nicht, ist doch auch schon ein zweiter Teil im Gespräch und im kommenden Frühjahr steht Glas auch wieder auf der Theaterbühne. Wobei auch ihr auffällt, dass es im reiferen Alter nicht mehr ganz so leicht ist, an gute Rollen zu kommen.

„Die Rollen werden insgesamt weniger, weil man bei Filmen doch eher auf jüngere Frauen setzt. Bei Männern ist das nicht so. Ich bewundere zum Beispiel sehr die Meryl Streep, die es immer wieder schafft, sich tolle Rollen zu fangen“, so Glas, deren Traum es wäre, einmal mit dem Hollywood-Star vor der Kamera zu stehen.

„Wenn die mal einen Gegenpart bräuchte, würde ich gerne mit ihr spielen“, lacht sie.

Apropos Hollywood: Es gab ja Gerüchte, dass Glas’ Stieftochter Sophie Hermann ein Naheverhältnis zu Johnny Depp haben soll.