Johnny Depp verliebt in Uschi Glas-Stieftochter Sophie Hermann?

Das erste Treffen der beiden habe im Rahmen eines Auftritts, den Depp mit seiner Band absolvierte, stattgefunden. Die 33-Jährige soll den ersten Schritt gemacht haben und Depp ihre Nummer zugesteckt haben, heißt es. Seitdem sollen beide "schwer verliebt" sein. Offiziell bestätigt wurde dies bislang aber nicht.

Sophie Hermann ist die Tochter des deutschen Unternehmenberaters Dieter Hermann, mit dem Uschi Glas seit 15 Jahren verheiratet ist.

In den vergangenen Jahren sorgte immer wieder Depps frühere Beziehung mit Schauspielerin Amber Heard (34) für Schlagzeilen. Diese hatte nach der Trennung heftige Gewaltvorwürfe gegen ihn erhoben, die er 2018 in einem Interview zurückgewies. "Es hat mich verletzt, dass ich als jemand dargestellt wurde, von dem ich nicht weiter entfernt sein könnte", sagte Depp dem britischen Magazin GQ. "Jemanden verletzen, den du liebst? Wie ein Tyrann? Nein, das kann sich nicht nach mir anhören."

Die Schauspieler hatten sich 2016 nach 15 Monaten Ehe getrennt und danach einen monatelangen Rosenkrieg ausgetragen. Heard behauptete etwa, Depp habe ihr ein Handy an den Kopf geworfen. Die Berichte hätten seinem Ansehen massiv geschadet, so Depp. "Die Leute haben mich anders angeschaut. Es fühlte sich an, als ob innerhalb einer sehr kurzen Zeit aus Aschenputtel ein Biest würde."