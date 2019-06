Johnny Depp: "Ich wäre mit 26 gestorben"

Zuletzt stand Johnny Depp mit Eskapaden um die Scheidung von Ex-Frau Amber Heard (33) in den Schlagzeilen. Heard unterstellte ihm unter anderem häusliche Gewalt, was Depp stets dementierte. Mittlerweile hat sich der Hollywood-Star in eine russische Tänzerin verliebt und ist auch wieder auf der Leinwand zu sehen: Bald soll sein neuer Film "The Professor" in den Kinos starten.