"Ich bin kein Schlägertyp": Johnny Depp bricht sein Schweigen

Es war schlimm für seine Kinder

Sorgen habe er sich vor allem um seine Kinder gemacht, so Depp, der aus seiner Beziehung mit der französischen Sängerin Paradis Tochter Lily-Rose Depp und Sohn John Christopher Depp hat.

"Ich mache das für meine Kinder. Wie konnte jemand, wer auch immer, so etwas über jemanden behaupten, obwohl es überhaupt nicht der Wahrheit entspricht?", wundert sich der Hollywoodstar. "Ich bin mir sicher, es war für meinen 14-jährigen Sohn nicht einfach in die Schule zu gehen. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Wenn die Leute zu dir sagen: Hey, schau dir dieses Magazin an. Dein Vater schlägt Frauen und ähnliche Sachen. Wieso musste er das durchmachen? Wieso musste meine Tochter das durchmachen?"

Johnny Depp und Amber Heard hatten sich nach dem Ehe-Aus außergerichtlich geeinigt. Berichten zufolge soll Depp 7 Millionen Dollar an Heard gezahlt haben. Einen Teil davon spendete diese an ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles.