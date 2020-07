Ring frei: Dagmar Koller lernt mit 80 Boxen

Gesagt, getan: Sie schlüpfte in die "Hau drauf"-Fäustlinge und legte los. "Das ist irrsinnig gut für die Oberarme. Ich mache das, damit ich die Kraft nicht verliere und fleißig meine Muskeln trainiere. Ich muss ja in meinem Haus in Portugal immer so viele Blumentöpfe schleppen."

Mitte August will sie ihrem Domizil an der Algarve nun aber den Rücken kehren und schauen, dass sie einen Flug nach Wien bekommt. "Ich habe hier zwar viel zu tun mit der Gartenarbeit und der Pflege des Hauses, aber jetzt wird es schon sehr lange. Und die Situation wird in diesen Ländern ja auch immer schlimmer."