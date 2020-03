Auch Dagmar Koller meldet sich zur Corona-Krise: "Wir schaffen das."

"Und vor allem, es ist so still und einsam plötzlich. Und dann kommen dann viele gute, neue Gedanken", meint sie. "Ich hab ganz, ganz viel wieder vor, weil ich mir in dieser Stille so viel einfallen lasse", sieht sie es positiv.

"Bussi an euch alle, bleibt mir treu, ich komme zurück voll Energie!" Sie hat also noch keinen Lager-Koller ...