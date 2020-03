Corona-Helden: Kabarettist Thomas Stipsits besingt jetzt die Ärzte

Kabarettist Thomas Stipsits macht auch weiterhin das, was er am Besten kann, nämlich unterhalten. Nach seiner Ode an die Supermarktangestellten, besingt er jetzt die nächsten Helden der Corona-Krise, die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal.

"Ich macht eine tolle Arbeit!". Diesmal schrieb er den Grönemeyer-Song "Männer" um.