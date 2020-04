Dagmar Koller ist in Portugal gestrandet

Als Musical-Diva Dagmar Koller vor einigen Wochen in das Flugzeug nach Portugal stieg und ihr Anwesen an der Algarve betrat, rechnete sie nicht damit, dass sie Wien so schnell nicht wiedersehen würde. Denn das Coronavirus und die damit einhergehenden strengen Reisebeschränkungen machen eine Rückkehr beinahe unmöglich.

„Ich bin wirklich hier abgestellt seit Wochen“, sagte sie dem KURIER am Telefon. Koller möchte aber auch gar nicht versuchen, einen Rückflug zu ergattern. „Ich bleibe hier, so lange es geht, bis Ruhe eingetreten ist. Hier ist wirklich der sicherste Platz. Ich bin hier geschützt vom Meer, sitze direkt über dem Meer und lasse es mir gut gehen.“

Nach Portugal flog Dagmar Koller alleine und das wird auch so bleiben. „Es kann ja auch niemand herfliegen“. Einsam fühlt sich der ehemalige Musicalstar aber keineswegs. „Ich rede mit den Katzen. Ich füttere ja mindestens fünf Katzen hier. Die wissen genau, dass ich jetzt wieder da bin. Jeden Morgen sitzen sie da, so was von zauberhaft, warten bei der Türe und wenn ich die Türe öffne, miauen sie und schmusen an meinem Bein. Angreifen lassen sie sich eh nicht. Aber sie wollen halt das Futter und ich füttere sie gerne, weil sie so lieb dreinschauen.“