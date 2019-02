Uschi Glas: Das Schätzchen der Nation und ihre jungen Fans

Sie nahm Schauspielunterricht, biss sich durch - und dann kam die legendäre Szene, in der sie als Barbara auf der Polizeiwache einen Beinahe-Striptease hinlegt, um die Polizisten aus dem Konzept zu bringen. Mit „Zur Sache, Schätzchen“ schrieb sie Filmgeschichte - in Schwarz-Weiß, weil damals das Budget nicht für einen Film in Farbe reichte. „Nach “Zur Sache, Schätzchen„ war ich das Lieblingskind des Neuen Deutschen Films - danach nicht mehr“, sagt Glas der dpa und meint mit dem „danach“ ihre Weigerung, sich - wie es der 1968er Zeitgeist in der Kreativbranche verlangte - öffentlich zu Willy Brandt zu bekennen. Aus ihrer konservativen Grundhaltung und ihrer Nähe zur CSU hat Glas nie einen Hehl gemacht.

Mit Filmen wie der „Lümmel von der ersten Bank“-Reihe war es danach eher die leichtere Muse, ab Mitte der 1970er Jahre war Glas dann häufiger im Fernsehen zu sehen als auf der Kinoleinwand, spielte in verschiedenen Krimis oder Rosamunde-Pilcher-Folgen mit. In diese Zeit fiel auch die erste ROMY-Verleihung 1990, bei der Uschi Glas als Beliebteste Schauspielerin ausgezeichnet wurde - es sollte nicht ihre letzte bleiben.