US-Wahlkampf: Cardi B traf sich mit Bernie Sanders

Junge Wähler animieren

Sanders teilte CNN kürzlich mit, dass er mithilfe der Rapperin junge Menschen animieren wolle, sich mit der Politik des Landes auseinanderzusetzen. "Wir arbeiten daran, mehr junge Menschen in den politischen Prozess einzubeziehen", so Sanders. "Die Zukunft Amerikas hängt von jungen Menschen ab. Sie wählen in großer Zahl, aber nicht groß genug."

Cardi B indes unterstützt Sanders, laut eigener Aussage, weil er für Gleichberechtigung und Menschenrechte in den USA kämpft.