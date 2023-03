US-Model Bella Hadid feiert fünftes Monat ohne Alkohol

Das US-Topmodel Bella Hadid freut sich über ihr Leben ohne Alkohol. Zumindest seit geraumer Zeit. "Fünf Monate alkoholfrei", verkündete sie in einem am Sonntag geteilten TikTok-Video. Demnach wurde der Meilenstein gebührend in Las Vegas gefeiert. Auch auf Instagram verkündete die 26-Jährige ihren über 58 Millionen Followerinnen und Followern die freudige Botschaft.