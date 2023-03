Schweden-Prinz Daniel: Victorias Ehemann über schwierige Zeit

Auf die Frage eines Journalisten, wann es ihm im Vorfeld der Operation am schlechtesten gegangen sei, erzählte Prinz Daniel: "Ich hatte Glück, dass ich einen lebenden Spender hatte, also hatte ich es geplant. Dann kam eine kurze Periode, in der ich Dialyse bekam, für einige Wochen, da die Nieren nicht arbeiteten. Da ging es mir sehr schlecht."