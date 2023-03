Nackt in Öffentlichkeit: Erneute Sorge um Skandal-Nudel Amanda Bynes

Mitte der Nullerjahre machte der ehemalige Kinderstar Amanda Bynes mit Drogen- und Alkoholeskapaden von sich reden. 2012 wurde Bynes wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet, im Jahr darauf wurde sie wegen Drogenkonsums festgenommen. 2013 wurde die Schauspielerin in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen, nachdem sie bei einer Nachbarin mit Hilfe eines Benzinkanisters Feuer in der Einfahrt gelegt hatte. Ein Richter übertrug damals ihrer Mutter die Vormundschaft. Seitdem war es ruhiger geworden um die ehemalige Skandal-Nudel. Jetzt sorgt die 36-Jährige erneut mit einem Ausraster in der Öffentlichkeit für Schlagzeilen.

Amanda Bynes: Psychotische Episode?

Wie TMZ berichtet, soll Amanda Bynes in eine psychiatrische Haftanstalt gebracht worden sein, nachdem sie nackt und allein durch die Straßen gestreift war. Am Samstag hatte der ehemalige Kinderstar einen öffentlichen Auftritt abgesagt. Am frühen Sonntagmorgen sei Bynes dann ohne Kleidung in der Nähe der Innenstadt von Los Angeles gesehen worden. Sie soll ein Auto hergewunken und einem Fahrer gesagt haben, dass sie "von einer psychotischen Episode herunterkommt".

Der Ex-Verlobte der Schauspielerin, Paul Michael, beauptet indes gegenüber Page Six, dass Bynes zuletzt auf ihre Medikamente verzichtet habe. "Sie hat ihre Medikamente abgesetzt und nimmt sie immer noch nicht ein", wird er zitiert.