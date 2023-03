Körpersprache-Experte: "Kate drückt Autorität gegenüber William aus"

Vergangene Woche absolvierten Prinz William und Prinzessin Kate beide an der jährlichen St. Patrick's Day Parade des 1. Bataillons der Irish Guards teil, deren Oberst Kate ist, nachdem sie die prestigeträchtige Rolle von William übernommen hat.

Prinzessin Kate strotzte vor Selbstvertrauen

Kate hatte im Dezember des vergangenen Jahres die Rolle als "Colonel of the Irish Guards" von ihrem Mann, Thronfolger Prinz William, der als Prince of Wales künftig "Colonel of the Welsh Guards" ist, übernommen. Bei der Parade am Freitag nahm Kate zum ersten Mal den Salut der Irish Guards entgegen und verteilte auch die üblichen Kleeblattzweige an die Truppen.