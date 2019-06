Unliebsame Begegnung: Lady Diana beleidigte Fran Drescher

Prinzessin Diana galt als Königin der Herzen. Die einstige Ehefrau von Prinz Charles erfreute sich bei Royal-Fans auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. Fran Drescher hat an Lady Diana aber nicht nur positive Erinnerungen. In ihrem Buch "Enter Whining" beschreibt sie die 1997 verstorbene Prinzessin als äußerst zickig.

Diana beleidigte Fran Drescher

1995 machte die "Nanny"-Darstellerin bei den CFDA Fashion Awards in New York Bekanntschaft mit Lady Diana. Ein Bekannter stellte die US-amerikanische Schauspielerin der britischen Prinzessin vor: "Das ist Fran Drescher, sie ist der Star einer sehr erfolgreichen Comedy-Serie hier in Amerika, in der sie ein Kindermädchen spielt, das für einen britischen Witwer und seine drei Kinder arbeitet."

Da die Serie damals in Großbritannien nicht lief, nahm Drescher an, dass Diana sie nicht kennen würde. Tatsächlich zeigte diese ihr die kalte Schulter.

Der "Nanny"-Star versuchte es mit einem Kompliment: "Ich sagte zu ihr: 'Wenn über Sie in den Geschichtsbüchern berichtet wird, sollten Sie als Heldin dargestellt werden.'"