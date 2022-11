Unerwartete Anfrage: Kate als Ehrengast in Herzogin Meghans Podcast?

"Während [Meghan] drüben war und in Windsor in ihrem [Frogmore] Cottage übernachtete, richtete sie laut einer guten Quelle eine Anfrage an die Prinzessin von Wales, in einer bevorstehenden Folge von Archetypes zu erscheinen", behauptet Sean. "Anscheinend könnte Kate die ganze Episode für sich haben", erzählte Sean und fügte sarkastisch hinzu: "Wie großzügig, und wie immer müssen wir angeblich sagen."

Sean selbst hält die vermeintliche Anfrage für sinnvoll. Meghan und Kate könnten darüber sprechen, "wie schwierig es ist, eine Familie, ein Work-Life-Balance zu führen." Eine Antwort soll die Herzogin von Sussex auf ihre Anfrage bis jetzt aber noch keine bekommen haben von Prinzessin Catherine.