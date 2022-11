Mit Eiern beworfen: Neues Video enthüllt Charles' Reaktion auf Attacke

Charles blickt auf das zerbrochene Ei herab, fährt dann aber fort, den Anwesenden die Hände zu schütteln. Zu hören ist dann, wie der König mit dem Lord-Leutnant Seiner Majestät für North Yorkshire, Jo Ropner, spricht, der Charles begleitete. "Gehen wir aus dem Weg", teilt Charles diesem mit, während er von Mitgliedern aus seinem Team weggeführt wird. "Wohin gehen wir als Nächstes?", will er wissen. Dann wendet sich Charles an einen seiner Mitarbeiter und will wissen: "Ist er [der Demonstrant] hier?" - woraufhin ihm mitgeteilt wird, er solle sich keine Sorgen machen und Charles seine Visite fortsetzt.

In den sozialen Medien zeigt man sich zum Teil voll Bewunderung für die stoische Reaktion des britischen Monarchen. "König Charles hat nicht einmal mit den Augen gezwinkert, als ein Aktivist ihn mit Eiern bewarf", kommentiert ein User die Szene. Viele bezeichnen Charles' Verhalten als vorbildlich.