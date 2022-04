"Unangebrachtes Verhalten": Bill Murray von Film-Set suspendiert

Hollywoodstar Bill Murray wird Berichten zufolge folgenschweres Fehlverhalten am Set von Aziz Ansaris kommendem Film "Being Mortal" vorgeworfen. Was genau passiert ist, ist aktuell nicht bekannt. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Golden-Globe-Gewinner und Hauptdarsteller des Films jedoch wegen "unangemessenen Verhaltens" beurlaubt worden sein.

Vorwürfe gegen Bill Murray: Untersuchung eingeleitet

Die Dreharbeiten sollen von der Produktionsfirma Searchlight Pictures vorübergehend unterbrochen worden sein. In einem an Mitarbeiter verschickten E-Mail soll mitgeteilt worden sein, dass man Ende letzter Woche in einer offiziellen Beschwerde auf eine Sache aufmerksam gemacht worden sei, die man nun untersuchen wurde.