Überraschung: Skandal-Rapper Kanye West soll wieder geheiratet haben

Die Hochzeit soll in einer geheimen Zeremonie am Donnerstag stattgefunden haben. Der Rapper und die Designerin wurden im Waldorf Astoria Hotel in Beverly Hills mit Eheringen gesichtet.

Unklar ist aber, ob die beiden auch eine Heiratsurkunde beantragt, sprich, die Hochzeit schon legalisiert haben.

Erst kürzlich hat West den Song "Censori Overload" veröffentlicht, was jetzt als Hommage an seine neue Liebe ausgelegt wird. Besonders eine Zeile in dem Song sorgt für Spekulationen. Da heißt es nämlich: "Und die Bibel sagt: 'Ich kann bis zur Ehe keinen Sex mehr haben.'"