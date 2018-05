Überraschender Liebes-Auftritt: Sie ist Elon Musks neue Freundin

Laut Page Six habe sich das Paar online kennengelernt. Grimes bezieht sich in ihrem Video "Flesh Without Blood" auf das Gedankenexperiment Rokos Basilisk, das sich mit den Risiken bei der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz befasst. Musk sei im Netz auf den Musikclip gestoßen und hätte Grimes über einen gemeinsamen Freund kontaktiert. Bald darauf hätten die beiden angefangen zu daten.

Generell Teilen Musk und Grimes offenbar ähnliche Interessen: Die 1988 in Vancouver geborene Claire Boucher hatte zunächst Physik und Philosophie auf der "McGill" in Montreal, einer der besten Universitäten Kanadas, studiert, bevor ihr 2012 mit ihrem preisgekrönten Erstlingsalbum "Visions" der Durchbruch als Musikerin gelang.