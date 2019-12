Trumps Impeachment: Die Reaktion der Stars im Netz

Die Trumpkritikerin Bette Midler nimmt in einem Tweet Bezug auf die US-Sängerin Camila Cabello, die sich in einem kürzlich abgesetzen Post für ihren einst unreflektierten Umgang mit Sprache entschuldigte. "Sie ist erst 22 und weiß bereits, dass Sprache traumatisieren kann. Ich wünschte, ein 73-jähriger, kürzlich Amtsvergehen beschuldigter Mann, dem wir dabei zusehen konnten, wie er Tausende traumatisiert hat, würde die Weisheit und Gnade besitzen, die diese junge Person hat", so Midler.