Impeachment in der US-Geschichte: Welche Präsidenten wackelten

Das erste Impeachmentverfahren in der US-Geschichte wurde gegen den 17. Präsidenten Andrew Johnson eingeleitet. Die dramatische Vorgeschichte dazu beginnt am 4. März 1864, an dem Abraham Lincoln als Präsident und Johnson als Vizepräsident vereidigt wurden. Johnson war von der ersten Stunde an ein politisch toter Mann, da er seinen Amtseid lallend, in volltrunkenem Zustand abgelegt hatte.

Amerika hatte einen seiner ersten Politikskandale, wobei kaum erörtert wurde, warum Johnson in diese Situation geraten war: Von einer Typhusinfektion noch nicht genesen, fühlte er sich am Morgen der Vereidigung so schwach, dass er hoffte, ein Paar Gläser Whisky würden ihm Kraft verleihen. Doch der Alkohol sorgte für die gegenteilige Wirkung. Und so leistete der neue Vizepräsident schwankend den Eid und stammelte eine aus unzusammenhängenden Worten bestehende Antrittsrede.Niemand hätte für möglich gehalten, dass dieser Mann je Präsident der Vereinigten Staaten würde. Doch eine Tragödie machte es erforderlich: Am 14. April 1865 wurde Präsident Lincoln bei einem Theaterbesuch in Washington ermordet. Worauf der Vizepräsident, wie es die Verfassung vorsieht, den Eid ablegte und Präsident wurde.