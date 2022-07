Trotz Baby mit Khloe Kardashian: Tristan Thompson turtelt mit unbekannter Frau

Thompson hat zudem zwei kleine S√∂hne aus anderen Beziehungen. Sein j√ľngster Sohn wurde im Dezember 2021 geboren. Kardashian und der Sportler hatten seit 2016 eine turbulente Romanze mit mehreren Trennungen. 2021 wurde bekannt, dass Thompson Khloe monatelang betrogen habe. Eine Frau aus Texas verklagte den Sportler auf Vaterschaft. Gezeugt wurde das Baby offenbar, w√§hrend er noch mit Khloe liiert war.

Offiziell sind er und Khloe seit Bekanntwerden des Skandals kein Paar mehr. Eine Quelle behauptet gegen√ľber Page Six, dass die Schwester von Kim Kardashian und Thompson keine Liebesbeziehung mehr pflegen und nur miteinander sprechen sollen, wenn es um die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter True geht.

Nun machen erneut pikante Schlagzeilen die Runde: Wie Page Six berichtet, wurde Tristan Tompson nur kurz vor der Geburt seines j√ľngsten Kindes mit Khloe nach einer durchzechten Nacht auf Mykonos h√§ndchenhaltend mit einer mysteri√∂sen Frau gesichtet. Im Internet wurde ein Video ver√∂ffentlicht, in dem der Mittelst√ľrmer der Chicago Bulls mit einer Br√ľnetten in einem hautengen Kleid durch die belebten Stra√üen spaziert und dabei ihre Hand h√§lt.