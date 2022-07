Neue Flamme? Johnny Depps in Begleitung von mysteriöser Dame

Während des Verleumdungsprozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard wurden in den sozialem Medien Spekulationen laut, ob Johnny Depp und seine Anwältin Camille Vasquez mehr als nur eine rein berufliche Beziehung verbindet, nachdem die beiden immer wieder vertraute Gesten im Gerichtssaal ausgetauscht hatten. Nun sorgt der "Fluch der Karibik"-Star abermals für Mutmaßungen bezüglich seines Liebeslebens. Der Grund: Depp wurde im Vorfeld seines Auftritts beim Umbria Jazz Festival in der Arena Santa Giuliana in Italien in Begleitung einer mysteriösen Dame abgelichtet.

Johnny Depp mit mysteriöser Frau bei Konzert in Italien

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen zu sehen ist, wie der Schauspieler und Musiker am Sonntag beim Veranstaltungsort eintraf. Er schien bester Laune. Begleitet wurde Johnny Depp von einer namentlich nicht bekannten, rothaarigen Frau. Diese schritt in knappen Jeans-Shorts und einem grünen T-Shirt dicht hinter Depp her, der ebenfalls in lässigen Jeans und T-Shirt unterwegs war. Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie er aus seinem Wagen stieg und seiner mysteriösen Begleitung half, einen Rucksack anzulegen, bevor die beiden den Veranstaltungsort betraten.