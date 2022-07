Trennung im Hause Beckham

Eigentlich soll es ja die ganz gro√üe Liebe gewesen sein zwischen David und Victoria Beckhams Sohn Romeo und seiner Freundin Mia Regan. Die beiden absolvierten zwar kaum √∂ffentliche Auftritte, die Familie Beckham soll das Model aber bereits sehr ins Herz geschlossen haben. Nun werden jedoch Ger√ľchte um eine Trennung bei dem Liebespaar laut.

Romeo Beckham: Alles Aus mit Mia Regan?

Die Daily Mail berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, dass Romeos Arbeit an seiner Fu√üballerkarriere die Beziehung belastet habe. Der 19-J√§hrige will ihn die Fu√üstapfen seines ber√ľhmten Vaters treten und verbringt viel Zeit beim Training in den USA.

Romeo Beckham war Spieler in der Nachwuchsabteilung des FC Arsenal, Anfang September 2021 unterschrieb er einen Vertrag bei Fort Lauderdale CF.