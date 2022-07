Fürst Albert turtelt in Charlènes Abwesenheit mit Dita von Teese

Dem Rosenball von Monaco war Fürstin Charlène am Freitag wie so oft ferngeblieben. Stattdessen standen neben Fürst Albert II. dessen Schwester Caroline von Monaco und ihre Familie im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auch so mancher Star-Gast tummelte sich auf dem 66. "Bal de la Rose" in Monte Carlo - darunter Sängerin Janet Jackson und die weltbekannte Burlesque-Tänzerin Dita von Teese.

Fürst Albert turtelte auf Rosenball mit Dita von Teese

Letztere schwang, wie auch Erotik-Tänzerin Lana vom Pariser Ensemble "House of Drama", nicht nur bei einer Show-Einlage in Monte-Carlos "Salle des Étoiles" ihre Hüften - sie legte mit dem monegassischen Landesfürsten auch ein feuriges Tänzchen auf dem Parkett hin - wie ein auf Instagram veröffentlichter Schnappschuss zeigt.