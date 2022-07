Drogenkurier: Cameron Diaz schmuggelte Drogen von Paris nach Marokko

Diaz ĂĽber Vergangenheit als Drogenkurier

Die gebürtige Kalifornierin war in ihren Zwanzigern unter anderem als Model tätig, bevor sie für die weibliche Hauptrolle in der Komödie "Die Maske" (1994) an der Seite von Jim Carrey gecastet wurde - womit ihr der Durchbruch gelang.

Im Podcast Second Life erinnerte sich Diaz nun an die Anfänge ihrer Karriere, als sie als Model in Paris Schwierigkeiten damit hatte, Modeljobs zu ergattern. Sie hatte zwar genug Geld gespart, um in die französische Modemetropole zu ziehen, in Paris erwartete sie jedoch die bittere Realität. "Ich war ein ganzes Jahr dort und habe einen Tag nicht gearbeitet. Ich konnte keinen Job buchen, um mein Leben zu retten", erzählte sie.