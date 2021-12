Ehekrise bei Cameron Diaz und Benji Madden?

"Was [...] Neues und Spaß angeht, sind diese Zeiten vorbei", wird ein Insider zitiert. Madden würde sich verzweifelt nach ein etwas Abwechslung sehnen. Doch Diaz stelle sich quer - was wohl zu Streitereien führt. "Alles, was sie tun möchte, ist, zu Hause zu bleiben, zu kochen, Filme zu sehen und Wein zu trinken, und es fühlt sich ein bisschen an wie 'Und täglich grüßt das Murmeltier'", plaudert der vermeintliche Insider aus.

Fragt sich nur, wie viel an dem Gerücht tatsächlich dran ist. Dass Cameron Diaz' gesellschaftlicher Rückzug auch etwas mit der anhaltenden Corona-Pandemie zu tun haben könnte, erwähnt das Klatschblatt nicht. In der Sendung The Drew Barrymore Show ihrer Freundin absolvierte Diaz im September ihren letzten öffentlichen Auftritt. Von privaten Turbulenzen war da nicht die Spur.