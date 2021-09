Cameron Diaz empfiehlt beim Dating "Hardballing"

Er habe eine Freundin, die stets sage, dass die Männer sie immer wieder verlassen würden. Er frage sie dann, wie ihre ersten Dates so aussehen. "Sie sagte: Nun, ich frage sie, ob sie Kinder wollen." Er habe ihr dann empfohlen, stattdessen zu fragen, ob die Person "Pizza" oder die "Farbe blau" mag - um Druck abzubauen quasi. Für Diaz aber kein guter Vorschlag. Besagte Freundin ist für sie eben eine "natürliche Hardballerin". "Sie sagt: 'Das ist, was ich will, bist du dabei?' Also sollte sie es nicht so betrachten, dass sie verlassen wird. Sie sollte sagen: 'Weißt du was, du passt nicht zu mir und du bist nicht an demselben Punkt, wie ich. Aber das ist okay", erklärte Diaz. "Dann weiß man eben, dass man nicht dieselben Vorstellungen hat. Und das ist alles, worum es beim Dating geht." Dem stimmte Mathews dann auch zu. Wenn man bemerke, dass man sich gegensätzlich nicht ergänzt, dürfe man auch keine Angst haben, weiterzumachen. "Und wenn die andere Person nicht an dir festhält, lass sie gehen", so Diaz weiter.

Ihrer Schauspielerei hat Cameron Diaz derzeit den Rücken zugekehrt. Eine Entscheidung, die sie bislang nicht bereut hat. Es habe ihr Frieden gebracht, sagte die 49-Jährige einmal in einem auf der Plattform Youtube veröffentlichten Gespräch mit der US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow. "Ich habe mich endlich um mich selbst gekümmert", sagte Diaz, die sich nach dem 40. Geburtstag ihrem Privatleben gewidmet hat. Seit 2015 ist die frühere Schauspielerin mit Rockmusiker Benji Madden verheiratet. Im Dezember 2019 kam ihre erste gemeinsame Tochter Raddix auf die Welt. Die Arbeit als Schauspielerin habe keinen Raum für ein Privatleben gelassen, sagte Diaz über ihre Filmkarriere. Ihr war 1998 mit der romantischen Komödie "Verrückt nach Mary" der Durchbruch gelungen. Es folgten weitere filmische Erfolge wie "Being John Malkovich", "Liebe braucht keine Ferien" oder "Knight and Day". Diaz galt als einer der bestbezahlten Stars in Hollywood. "Ich hatte so lange so hart gearbeitet, Filme gedreht, und das ist so eine Plackerei", sagte sie weiter. "Ich beschloss einfach, dass ich andere Dinge vom Leben will."