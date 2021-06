Affäre mit drei Frauen? Trennung bei Khloe Kardashian und Thompson

Böses Gerücht um wilde Party-Nacht

Laut Daily Mail sollen die Trennungs-Gerüchte allerdings laut geworden sein, nachdem Thompson am Wochenende auf einer Hausparty in Bel Air mit drei Frauen in einem Schlafzimmer verschwunden sein soll. Trotz Berichten, dass sich Khloe und Tristan schon "vor Wochen" getrennt hätten, habe man die beiden noch vergangenen Donnerstag zusammen in Clabasas gesehen, wo sie einen vertrauten Eindruck erweckt haben sollen.

Khloe Kardashian war von 2009 bis 2016 mit dem Basketballspieler Lamar Odom verheiratet, bevor sie mit Tristan Thompson zusammen kam. 2018 wurde Kardashian Mutter ihrer Tochter. 2019 trennten sich Khloe Kardashian und Thompson, kamen aber erneut zusammen.