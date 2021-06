Also doch: Mitglied des Kardashian-Clans bekennt sich zu Nasen-OP

Viel wurde spekuliert um Khloe Kardashians Nase, die vor einiger Zeit wie durch ein Wunder über Nach schmäler geworden zu sein schien. Gerüchte um eine Nasen-Operation ließ die Schwester von Kim Kardashian unkommentiert. Sie ließ ihre Fans lieber im Glauben, eine gefinkelte Schmink-Technick und Instagram-Filter würden ihr ein schmaleres Näschen auf Fotos bescheren. Nun hat Khloe jedoch zugegeben, dass sie tatsächlich eine Nasen-OP hatte.

Khloe Kardashian: "Ich hatte eine Nasen-Operation"

Nach monatelangen Spekulationen enthüllte Khloe Kardashian in "Keeping Up With The Kardashians Final Curtain Part 2" die Wahrheit über ihr veränderndes Gesicht.

Nachdem Moderator Andy Cohen die 36-jährige gebeten hatte, die Gerüchte über ihr Aussehens richtigzustellen, gab sie schließlich zu, dass sie sich einem Eingriff unterzogen hat.