Traumhochzeit in Italien: Das ungewöhnliche Brautkleid von Anya Taylor-Joy

Ein Augenzeuge erzählt dem Portal, dass Taylor-Joy und McRae am Samstag kurz vor 18 Uhr in Venedig "ja" gesagt haben.

Die Hochzeitsfeier soll bis nach Mitternacht angedauert haben, auch wenn einige der Gäste bereits gegen 23 Uhr gegangen sein sollen. "Wir konnten die Gäste klatschen hören", berichtet der Augenzeuge.

Die argentinisch-britisch-amerikanische Schauspielerin Anya Taylor-Joy wurde 1996 in Miami geboren. Der internationale Durchbruch als Schauspielerin gelang ihr in ihrer Rolle als Thomasin im Horrorfilm "The Witch" (2015) unter der Regie von Robert Eggers. In der Netflix-Mini-Serie "Das Damengambit" übernahm sie die Hauptrolle, was ihr 2021 einen Golden Globe Award sowie einen Critics’ Choice Television Award einbrachte.