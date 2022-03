Nicht wiederzuerkennen: Elle Fanning über Transformation für neue Rolle

So manch Hollywoodstar lässt sich von Stylisten und Maskenbildnern für Film- und Serienrollen optisch verändern. Auch Schauspielerin Elle Fanning hat für ihre Rolle in der neuen True-Crime-Serie "The Girl From Plainville" eine beeindruckende Transformation hingelegt.

Elle Fannings Verwandlung in Michelle Carter

Die Thriller-Serie mit Elle Fanning in der Hauptrolle erzählt die wahre Geschichte einer jungen Frau, die in den Mord ihres Partners verwickelt war. Der Fall von Michelle Carter, die ihren damaligen Freund Conrad Roy in den Suizid getrieben haben soll, hat 2017 weltweit für Erschütterung gesorgt. Carter wurde des fahrlässigen Totschlags am Tod ihres Freundes Conrad Roy für schuldig befunden, da entdeckt wurde, dass Carter in seinen letzten Stunden SMS mit ihrem Freund ausgetauscht und ihn dazu ermutigt hatte.