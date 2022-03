Elise Loehnen, eine ehemalige Hauptkundenbetreuerin von Gwyneth Paltrows Lifstyle-Unternehmen "Goop" hat keine guten Erfahrungen mit der von der Schauspielerin beworbenen Entschlakungskuren gemacht. Sie hat das Wellnessunternehmen verlassen und berichtet nun von den vermeintlichem Schaden, den die Schlankheitskuren, die sie einst selbst praktizierte, ihrem Selbstbild zugefügt haben.

Goop-Mitarbeiter testen umstrittene Behandlungsmethoden

In der Netflix-Doku-Serie "The Goop Lab" wurden bereits einige der von Paltrow gegründeten Wellness-Firma empfohlenen Behandlungen kritisch beleuchtet. Etwa energetische Bodywork-Prozeduren gegen Stress und Traumata oder Psychedelika-Behandlungen gegen Depressionen und Angstzustände. Von der Goop-Belegschaft werden die diversen Methoden, die Großteils jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren, im Selbsttest ausprobiert - obwohl viele der Behandlungsmethoden in Fachkreisen umstritten sind.