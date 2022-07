Tragischer Unfall: Ex-"Unter-Uns"-Star überfuhr Sohn mit Rasenmäher

Der Unfall sei "aus einem Moment der Nichtanwesenheit" und "des Versagens" passiert, so Licht. Sein Sohn sei damals unter den Aufsitz-Mäher geraten und schwer verletzt worden. "Ich habe noch eine Ecke zu Ende gemäht (...), sehe ihn drei Meter von mir entfernt. Dann drehe ich mich wieder um, es knallt und dann lag er darunter mit einem Bein".

Unfall "veränderte alles"

In jenem Moment "hätte alles passieren können", so der Schauspieler über das "schwerst traumatische Erlebnis", das unter anderem einen Wadenbeinbruch und eine Hauttransplantation bei dem heute vierjährigen Carl mit sich zog. "Es hat uns verändert", so Licht, der auch über seine Selbstzweifel als Vater sprach. Heute sei glücklicherweise "alles wieder gut".