Charlène hinter Gittern: Beunruhigendes Bild von Monacos Fürstin

Schon oft hieß es über Fürstin Charlène, sie würde am Fürstenhof in einem goldenen Käfig leben. Seit Jahren behaupten Boulevardblätter, Alberts II. Ehefrau würde mit ihrem Leben im Rampenlicht hadern - ein Gerücht, welches durch Charlènes lange, gesundheitsbedingte Abwesenheit vom royalen Parkett in den letzten Monaten erneut befeuert wurde. Nicht zuletzt, weil die ehemalige Profischwimmerin selbst einmal zugegeben hat: "Ich habe das Privileg, dieses Leben zu leben, aber ich vermisse meine Familie und Freunde in Südafrika und bin traurig, dass ich nicht immer für sie da sein kann."

Sind das Gitterstäbe? Gemälde von Charlène beunruhigt Fans

Nun hat die Fürstin von Monaco ein Kunstwerk in den sozialen Medien geteilt, welches von zahlreichen Followern als "beunruhigend" bezeichnet wird. Es macht nämlich ganz den Eindruck, als würde das Bild Alberts Ehefrau hinter Gitterstäben zeigen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Charlène am Dienstag ein Video von dem digitalen Kunstwerk, welches in der Tat etwas befremdlich wirkt. Zu sehen ist eine traurig dreinblickende Fürstin. Das Bild ist in einem Raster unterteilt - und man könnte das Gemälde auch durchaus so interpretieren, dass Charlènes Gesicht hinter einem Käfiggitter oder hinter Gefängnisstäben zu sehen ist.