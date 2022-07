Gar nicht königlich: Prinz William verliert in Wimbledon die Nerven

Es gibt aber auch Royal-Fans, die davon überzeugt sind, dass Prinz William als künftiger König niemals in aller Öffentlichkeit ein Schimpfwort in den Mund nehmen würde. "Er würde niemals das F-Wort verwenden", ist sich jemand gewiss. Es wird auch darüber spekuliert, was William stattdessen gesagt haben könnte. So meint ein Twitter-Nutzer im Scherz: "Er sagt 'Kein Fudge ist mein Favorit.'"

Tatsächlich heißt es über Prinz William, dass er hinter den Kulissen äußerst aufbrausend sein kann. Erst kürzlich hatte ein Video des Royals im Internet für Wirbel gesorgt, in dem William einen Reporter mit Kamera anschreit, weil dieser ungebeten seine Kinder gefilmt hat.